Cessione del quinto della pensione | aggiornati i tassi per il terzo trimestre 2026

L'INPS ha pubblicato il messaggio numero 2145 il 30 giugno 2026, che aggiorna i tassi di interesse applicati ai prestiti con cessione del quinto della pensione per il terzo trimestre dell’anno. I nuovi valori entreranno in vigore a partire da luglio e rimarranno validi fino a settembre. Questa modifica riguarda esclusivamente i tassi di interesse per i prestiti pensionistici, senza influire sulle altre condizioni delle cessioni.

Il Messaggio INPS numero 2145 del 30 giugno 2026 aggiorna per il terzo trimestre dell’annualità corrente i valori dei tassi di interesse da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Chi può chiedere la cessione del quinto della pensione?. Premesso che la concessione di un finanziamento è materia di esclusiva competenza della banca – intermediario finanziario, il rimborso del prestito a mezzo cessione del quinto può interessare tutti i trattamenti pensionistici, eccezion fatta per: Come ottenere la cessione del quinto della pensione?. Il dipendente che si è già interfacciato con... 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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