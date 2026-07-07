Il direttore del Giornale ha criticato la sinistra per la sua reazione altalenante riguardo alle questioni legate al Papa e allo scisma lefebvriano. Durante la trasmissione, ha sottolineato come l’indignazione politica vari a seconda delle circostanze, evidenziando un atteggiamento di ipocrisia. La discussione si è concentrata anche su temi come Trump e le divisioni all’interno della Chiesa cattolica, senza approfondimenti su dettagli specifici o nomi.

Il direttore del Giornale Tommaso Cerno è stato ospite di Antonino Monteleone a Filorosso su Rai 3, dove ha affrontato i temi caldi dell'attualità mondiale, da Trump allo scisma della Chiesa Cattolica. “Intanto io non sono d'accordo con la lettura che lo scisma lefebvriano abbia a che fare con la Chiesa tradizionale. Questa è una lettura molto semplicistica. Non è colpa del latino, del suo ruolo o di una parte della Chiesa che mantiene quella liturgia. Quello che avviene sul piano dottrinale, cioè il fatto di non rispettare il dogma per cui il Santo Padre decide i vescovi della Chiesa cattolica, sono due cose completamente diverse”, ha spiegato il direttore, intervenuto in collegamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Cerno a Filorosso svela l’ipocrisia della sinistra sul Papa, latino e scisma lefebvriano: "Si indigna a corrente alternata"

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