Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere caduto da una scarpata vicino a un fiume mentre cercava un pallone. L’incidente si è verificato mentre il giovane, originario di Tubinga, stava giocando con un amico. Prima della caduta, aveva tentato di recuperare il pallone perso. La caduta dalla scarpata ha provocato il decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

ARGEGNO (Como) Leonard Emil Carl Binder, diciannovenne tedesco di Tubinga, città della Germania sud-occidentale, poco prima di inoltrarsi lungo al scarpata che gli sarebbe stata fatale, stava giocando a pallone con un suo amico. In vacanza sul lago di Como con un loro furgoncino van, i ragazzi nel tardo pomeriggio di domenica avevano trovato un campo da calcio sopra Argegno, dove si erano fermati a fare qualche tiro, finché la palla ha oltrepassato la rete ed è sparita nella vegetazione che ricopre la scarpata sottostante. Leonard ha scavalcato la recinzione ed è sceso per cercare di recuperare il pallone, ma da quel momento l’amico che era con lui, non lo ha più visto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cercava il pallone perso. Fatale la caduta dalla scarpata al fiume

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