Nelle prime ore del 5 luglio, i Carabinieri hanno arrestato un 21enne del Bangladesh, richiedente asilo in una comunità di accoglienza. L’uomo è accusato di aver tentato di violentare due donne. È stato localizzato grazie all’applicazione installata sul telefono sottratto a una delle vittime. L’arresto è avvenuto nel Mantovano, con il fermo eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Mantova, 7 luglio 2026 – Nelle prime ore del 5 luglio 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Mantova hanno rintracciato e tratto in arresto un 21enne originario del Bangladesh, richiedente asilo e domiciliato presso una comunità di accoglienza dell’hinterland. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Mantova, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il giovane è ritenuto responsabile di due distinti e gravissimi reati commessi a Mantova il 18 maggio e il 23 giugno 2026 ai danni di due ragazze. Le meticolose e tempestive indagini condotte dai militari dell'Arma hanno permesso di ricostruire con esattezza la serialità e la dinamica dei due eventi criminosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerca di violentare due donne, arrestato nel Mantovano. Localizzato con l’applicazione del telefono sottratto a una delle vittime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCI E PUGNI A UNA DONNA: ARRESTATO 35ENNE SENEGALESE | 02/02/2026

Notizie e thread social correlati

Tenta di violentare due donne in un ascensore, arrestato 20enne stranieroUn 20enne straniero è stato arrestato a Catania dopo aver tentato di violentare due donne all’interno di un ascensore di un palazzo nel centro città.

Pavia, 52enne cerca di violentare una donna all'ingresso di un palazzo del centro e aggredisce i poliziotti intervenutiUn uomo di 52 anni è stato denunciato dopo aver tentato di violentare una donna all’ingresso di un palazzo nel centro città e aver aggredito i...

Argomenti più discussi: Tentata violenza sessuale in ascensore, le due donne reagiscono e lo colpiscono con un monitor: arrestato 20enne; Falconara, prima tenta di violentare una 13enne, poi diventa il suo stalker: rider condannato a 3 anni di carcere; Catania, tenta di violentare una donna nell’ascensore: arrestato 20enne straniero; Tentato stupro a Natale. Libero.

UN IMMIGRATO IRREGOLARE, PROVENIENTE DAL KENIA, SI MASTURBA DAVANTI AI BAMBINI! PRONTAMENTE ARRESTATO VIENE LIBERATO DAL GIUDICE E NE APPROFITTA PER VIOLENTARE UNA RAGAZZA DI 17 ANNI E MASSACRARE DUE P x.com

Cerca di violentare due donne, arrestato nel Mantovano Localizzato con l’applicazione del telefono sottratto a una delle vittimeL’uomo, originario del Bangladesh, è un richiedente asilo e domiciliato presso una comunità di accoglienza dell’hinterland. È stato incastrato dalle telecamere che lo hanno ripreso prima a pedinare e ... ilgiorno.it

Un seguito alla mia situazione del Charm che mi ha costretto a lasciare la campagna (TW: Eros, Abuso di Sostanze) reddit