Sabato 4 luglio, un cavallo bianco è fuggito tra le vie di Marina di Pietrasanta, creando scompiglio nel traffico. Le strade affollate di auto, biciclette e pedoni sono state invase dall’animale che correva libero, senza controlli. La fuga è durata diversi minuti prima che le autorità riuscissero a catturarlo. Nessun incidente segnalato, nessuna persona coinvolta. Il cavallo è stato consegnato a un proprietario.

Marina di Pietrasanta, 7 luglio 2026 – Un cavallo bianco in fuga a Marina di Pietrasanta. E’ successo sabato 4 luglio. Immaginate la scena: pieno weekend, strade affollate di auto, bici e pedoni, e all'improvviso spunta un cavallo bianco che galoppa in mezzo al traffico. Una situazione pericolosa, segnalata subito da un cittadino di passaggio. L'intervento e il "sequestro" della strada. Una pattuglia della Polizia ha intercettato l’animale all'incrocio tra via Unità d'Italia e via Sardegna. Per evitare il peggio, gli agenti hanno dovuto fare i salti mortali: strade bloccate temporaneamente, traffico deviato e massima allerta per automobilisti e passanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavallo bianco in fuga tra le strade di Marina di Pietrasanta

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