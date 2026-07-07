catamarano in avaria si scuffia salvato il diportista

Notizia in breve

Un catamarano in avaria si è scuffiato con una persona a bordo, che si è aggrappata al natante. L’incidente si è verificato in mare aperto, ma il diportista è stato recuperato in buone condizioni di salute e non ha bisogno di cure mediche. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno portato in salvo il naufrago. Nessuna altra persona coinvolta.