Catamarano in avaria si scuffia salvato il diportista
Un catamarano in avaria si è scuffiato con una persona a bordo, che si è aggrappata al natante. L’incidente si è verificato in mare aperto, ma il diportista è stato recuperato in buone condizioni di salute e non ha bisogno di cure mediche. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno portato in salvo il naufrago. Nessuna altra persona coinvolta.
Un catamarano in avaria si scuffia (nel gergo nautico, si capovolge o si ribalta in acqua) con una persona a bordo, creando una situazione di grande pericolo per il diportista rimasto aggrappato al proprio natante, ma in buone condizioni di salute e non bisognoso delle cure del medico. Questo è quanto accaduto domenica 5 luglio, nel pomeriggio, quando nella Sala Operativa della Guardia Costiera di San Benedetto è stato segnalato il diportista aggrappato al proprio catamarano scuffiato a circa 2,2 miglia nautiche (circa 4 chilometri) al traverso del porto di Porto San Giorgio. Ricevuta la segnalazione, è stato immediatamente dirottato sul posto il battello pneumatico GC 285 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio, nel mentre già impegnato in mare nell’attività istituzionale "Mare e Laghi Sicuri 2026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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