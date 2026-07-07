Caro Gattuso non diventi uno scudo umano Lettera aperta all' allenatore della Lazio
Un appello pubblico invita l’allenatore della Lazio a evitare di mettersi in situazioni rischiose. La lettera, rivolta a Gennaro Gattuso, riconosce la sua carriera calcistica, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. Non vengono citate accuse o fatti specifici, ma si sottolinea la volontà di proteggerlo da eventuali conseguenze indesiderate. La comunicazione si presenta come un messaggio diretto e neutro, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.
Caro Gennaro Gattuso, lei probabilmente non mi conosce, ma io conosco e ammiro lei. Potrei essere perfino interrogato – non scherzo – sulla sua eccezionale carriera da calciatore, incluso l'anno scozzese, e arrivando poi ai trionfi al Milan e nella Nazionale. Non solo: ho anche molto apprezzato il coraggio e la forza con cui ha affrontato tutte le sue avventure da allenatore, nella buona e nella cattiva sorte, lasciando sempre l'impressione di un uomo vero e di un professionista serio e leale. Dunque, la prego di accettare il benvenuto a Roma anche da parte de Il Tempo, dove troverà sempre un racconto onesto ed equilibrato del suo lavoro. Faremo un gran tifo per lei. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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