Caro Gennaro Gattuso, lei probabilmente non mi conosce, ma io conosco e ammiro lei. Potrei essere perfino interrogato – non scherzo – sulla sua eccezionale carriera da calciatore, incluso l'anno scozzese, e arrivando poi ai trionfi al Milan e nella Nazionale. Non solo: ho anche molto apprezzato il coraggio e la forza con cui ha affrontato tutte le sue avventure da allenatore, nella buona e nella cattiva sorte, lasciando sempre l'impressione di un uomo vero e di un professionista serio e leale. Dunque, la prego di accettare il benvenuto a Roma anche da parte de Il Tempo, dove troverà sempre un racconto onesto ed equilibrato del suo lavoro. Faremo un gran tifo per lei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Caro Gattuso non diventi uno scudo umano. Lettera aperta all'allenatore della Lazio

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