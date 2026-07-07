Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Da noinotizie.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un elenco dei prezzi dei carburanti presso i distributori in Puglia. Il documento, accessibile online, mostra i prezzi praticati in vari impianti della regione. È possibile consultare lo schema dettagliato per ogni distributore pugliese tramite il link fornito. La pubblicazione si inserisce in una panoramica nazionale dei costi dei carburanti presso i distributori italiani.

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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea           L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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