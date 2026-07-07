Il governo ha annunciato che la riforma dei carburanti e il riordino dei distributori saranno presentati presto al Consiglio dei ministri. Il responsabile del settore ha dichiarato di aver accelerato i tempi e ha attribuito i ritardi rispetto all’approvazione prevista da due anni ai gestori dei distributori. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti della riforma o sui motivi dei ritardi.

Carburanti, la riforma presto sul tavolo del Consiglio dei ministri. Adolfo Urso accelera sul riordino dei distributori e si sgancia dalle accuse di ritardo rispetto al provvedimento atteso da due anni. Sarebbero state le associazioni dei gestori, spiega, a “chiedere di sospenderlo”. Sono seguiti decine di incontri tecnici, un lavoro “molto difficile”, spiega il ministro delle Imprese, per mettere d’accordo le diverse associazioni. Carburanti, Urso: la riforma è pronta, presto sul tavolo del governo. “Ci siamo riusciti, dopo mesi, poche settimane fa”, annuncia l’inquilino di Palazzo Piacentini. La riforma mira a riorganizzare la rete distributiva italiana, includendo la transizione ecologica degli impianti, il contrasto all’illegalità e una stretta sui requisiti di apertura e chiusura dei punti vendita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Carburanti e riordino dei distributori, Urso accelera: “La riforma è pronta. I ritardi? Colpa dei gestori”

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