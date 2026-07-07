Nel finale della seconda stagione di Capri viene finalmente svelato il mistero che ha accompagnato Vittoria fin dall’inizio della serie. Una confessione custodita in una cassetta di sicurezza porta alla luce la verità sulla morte di Angela ed Enzo, mentre lo scontro con Cosimo Rizzuto conduce a un epilogo drammatico alla scogliera del Faro. Un finale ricco di emozioni, rivelazioni e momenti decisivi per tutti i protagonisti. La seconda stagione di Capri si chiude con un episodio intenso, ricco di emozioni e di rivelazioni che mettono finalmente ordine a una vicenda rimasta irrisolta per anni. Al centro di tutto continua a esserci Vittoria, la giovane protagonista che fin dalla prima stagione ha cercato di fare luce sulla tragica morte dei suoi genitori, Angela ed Enzo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Capri 2, Anticipazioni: la verità sulla morte dei genitori di Vittoria sconvolge il finale!

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