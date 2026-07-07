Callegari | Haaland-Ronaldo? Prestazioni simili però…

Un commento di Massimo Callegari evidenzia che le prestazioni di Haaland e Ronaldo sarebbero state simili, ma il portoghese avrebbe avuto meno occasioni da gol. Secondo Callegari, il problema principale per Ronaldo sarebbe stato il numero ridotto di palloni a disposizione durante le partite. Non sono stati forniti dettagli su altre differenze o analisi specifiche delle performance.

Secondo il nostro Massimo Callegari il problema per il portoghese sono stati i "pochi palloni che CR7 ha avuto a disposizione per fare gol". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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