Calendario Mondiali calcio 2026 in tv | orari partite di oggi 7 luglio canali streaming

Le partite dei Mondiali di calcio 2026 si disputano senza interruzioni nel continente nordamericano, coinvolgendo Stati Uniti, Canada e Messico. La fase finale è in corso e le gare si svolgono senza pause. Oggi, 7 luglio, sono in programma varie partite che vengono trasmesse in diretta sui canali televisivi e attraverso lo streaming online. I dettagli sugli orari e i canali di trasmissione sono disponibili nel calendario ufficiale del torneo.

Va avanti senza soluzione di continuità la fase finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento nel continente nordamericano tra Stati Uniti, Canada e Messico. Quest’oggi, martedì 7 luglio, andranno in scena gli ultimi due ottavi di finale del tabellone a eliminazione diretta di una Coppa del Mondo che continua a regalare grandi emozioni. Riflettori puntati ad Atlanta sulla sfida tra i campioni in carica dell’Argentina guidati da Lionel Messi e l’Egitto di Mohamed Salah. La vincente di questo confronto diretto se la vedrà ai quarti con chi verrà fuori dal match di Vancouver con protagoniste la solida Svizzera di Breel Embolo e la spumeggiante Colombia di James Rodriguez e Luis Diaz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Calendario Mondiali 2026 Date e Orari delle Partite

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