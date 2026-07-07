Calenda | la Commissione Covid mi sembra una inutile ritorsione politica

Calenda ha commentato negativamente sulla Commissione Covid, definendola una “inutile ritorsione politica”. Ha aggiunto che, nonostante non abbia particolare simpatia per Conte, l’intera commissione gli sembra una mossa priva di senso. Ha ricordato che durante quel periodo hanno affrontato uno dei momenti più difficili della storia recente.

“Come sapete non ho particolari simpatie per Conte, tuttavia l’Intera commissione Covid mi sembra una inutile ritorsione politica. Abbiamo affrontato insieme uno dei più difficili periodi della nostra storia. Errori ci sono stati, ne poteva essere altrimenti visto lo shock subito. Sicuramente non ne siamo usciti migliori – penso ai medici e agli infermieri dimenticati il giorno dopo la fine della pandemia – cerchiamo però di non uscirne peggiori. Mi pare purtroppo che siamo su quella strada.” Commissione Covid, il punto con l’Avv. Eleonora Coletta. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 16 maggio 2026 Commissione Covid, il punto con l’Avv. Eleonora Coletta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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