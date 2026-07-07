Caldo e salute mentale l' allarme degli psichiatri | In estate aumentano ricoveri e accessi al pronto soccorso

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra giugno e luglio si registra ogni anno un aumento di accessi al pronto soccorso e ricoveri psichiatrici. Gli specialisti segnalano che il caldo estivo contribuisce a questa crescita, insieme ad altri fattori tipici di questa stagione. I dati mostrano un incremento di pazienti che richiedono assistenza urgente per problemi di salute mentale. La tendenza si ripete di anno in anno, senza variazioni significative.

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Firenze, 7 luglio 2026 – “Tra giugno e luglio osserviamo ogni anno un aumento degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri psichiatrici. È un fenomeno ormai consolidato, legato sia agli effetti del caldo sia ad alcuni fattori tipici del periodo estivo”. A fotografare una situazione che, purtroppo, si ripete puntualmente è il dottor Francesco Casamassima, direttore della struttura complessa di Salute mentale adulti Firenze dell'Azienda Usl Toscana Centro. Le elevate temperature, infatti, non mettono a dura prova soltanto il fisico. Per molte persone rappresentano anche un fattore in grado di aggravare disturbi psichiatrici già presenti o di favorire comportamenti a rischio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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