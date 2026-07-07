Tra giugno e luglio si registra ogni anno un aumento di accessi al pronto soccorso e ricoveri psichiatrici. Gli specialisti segnalano che il caldo estivo contribuisce a questa crescita, insieme ad altri fattori tipici di questa stagione. I dati mostrano un incremento di pazienti che richiedono assistenza urgente per problemi di salute mentale. La tendenza si ripete di anno in anno, senza variazioni significative.

Firenze, 7 luglio 2026 – “Tra giugno e luglio osserviamo ogni anno un aumento degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri psichiatrici. È un fenomeno ormai consolidato, legato sia agli effetti del caldo sia ad alcuni fattori tipici del periodo estivo”. A fotografare una situazione che, purtroppo, si ripete puntualmente è il dottor Francesco Casamassima, direttore della struttura complessa di Salute mentale adulti Firenze dell'Azienda Usl Toscana Centro. Le elevate temperature, infatti, non mettono a dura prova soltanto il fisico. Per molte persone rappresentano anche un fattore in grado di aggravare disturbi psichiatrici già presenti o di favorire comportamenti a rischio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo e salute mentale, l'allarme degli psichiatri: “In estate aumentano ricoveri e accessi al pronto soccorso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo a Napoli, al Pronto soccorso del Cardarelli aumentano gli accessi: fino a 256 accessi in un giornoA Napoli, il pronto soccorso del Cardarelli ha registrato fino a 256 accessi in un solo giorno, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti.

Caldo e ospedali, aumentano gli accessi al pronto soccorsoA causa delle temperature eccezionalmente alte, gli accessi ai pronto soccorso in Italia sono aumentati.

Temi più discussi: Caldo e salute mentale: l'Impatto delle ondate di calore; Ti senti più ansioso o irritabile con il caldo? Non è solo suggestione; Caldo record e salute mentale: come l’ondata di calore influisce su memoria, concentrazione e umore; Caldo e salute mentale. Perché l'estate non fa bene alla mente.

Caldo e salute mentale, l'allarme degli psichiatri: In estate aumentano ricoveri e accessi al pronto soccorsoIl direttore della Salute mentale adulti della Asl Toscana centro, Francesco Casamassima: Tra giugno e luglio vediamo più crisi maniacali, più pazienti fragili e più casi legati all'abuso di sostanze ... lanazione.it

#Picierno: Noi riformisti siamo l’avanguardia, siamo coraggiosi! Io sono come Copernico, Galileo, Giordano Bruno e Rosa Parks! Fatela ricoverare subito, perchè il caldo nuoce gravemente soprattutto alla salute mentale, e questo è un caso davvero grave!!! x.com

Come sta infliggendo il caldo a te reddit

Caldo record e salute mentale: come l’ondata di calore influisce su memoria, concentrazione e umoreLa seconda intensa ondata di calore del 2026 ha fatto registrare 1300 decessi secondo l'Oms. Il caldo ha conseguenza anche sul sistema nervoso. meteo.it