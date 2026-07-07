Caldo | da break termico a isola di calore tutte le nuove parole

Il caldo record sta portando l’introduzione di nuovi termini nel linguaggio quotidiano, come “break termico” e “isola di calore”. Queste parole descrivono rispettivamente le pause temporanee di raffreddamento e le zone urbane più calde rispetto alle aree rurali. La crescente ondata di caldo estremo, ormai una costante, influenza il lessico condiviso, riflettendo i cambiamenti climatici che stanno modificando le abitudini e la percezione del clima.

Milano, 7 luglio 2026 – Se c’è un dettaglio che fa quasi sorridere, mentre siamo sempre più consci che il cambiamento climatico non è più un’eventualità, ma parte della nostra nuova normalità, è che il caldo record sta modificando, giorno dopo giorno, il linguaggio comune - in Italia e non solo. In Francia, la parola più pronunciata in questi mesi è, probabilmente, ‘canicule’, il termine con cui si identificano le ondate di calore intense, persistenti e potenzialmente pericolose; ed è sempre curioso accorgersi di come il francese riesca ad ammantare anche i termini più sgraditi di una patina di fascino ed eleganza. Nel nostro Paese, termini... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Europes 2026 Heatwave: Breaking Records & Changing Lives

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