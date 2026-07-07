L’anticiclone africano ha portato temperature elevate che hanno causato un allerta per possibili blackout. La situazione ha influenzato le abitudini di consumo e l’uso degli spazi pubblici, mentre le alte temperature hanno messo sotto stress le infrastrutture di rete elettrica. Le autorità monitorano la situazione in relazione alle possibili interruzioni di corrente.

L’anticiclone africano che ha arroventato la città non ha solo messo a dura prova la resistenza fisica dei cittadini, ma ha ridisegnato le abitudini di consumo e la fruizione degli spazi urbani. Se le ore centrali della giornata hanno visto un fisiologico svuotamento delle strade, il commercio locale si è trasformato, diventando, nelle parole di Mauro Pellegrini, presidente di Confcommercio, una sorta di oasi urbana di benessere: "Negozi, bar e ristoranti dotati di aria condizionata sono pronti ad accogliere chi cerca ristoro". Se da un lato l’e-commerce potrebbe sembrare la via più comoda, dall’altro la necessità di refrigerio riporta le persone in gelaterie, yogurterie e attività simili, che stanno registrando performance superiori alle medie stagionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo, commercio bollente: "C’è allerta per i black out"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiale bollente: il caldo sfavorisce Argentina, Spagna e Portogallo. Francia avvantaggiata, allerta anche per i fulminiIl caldo intenso sta influenzando le prestazioni di Argentina, Spagna e Portogallo durante i mondiali, mentre la Francia sembra averne beneficiato.

Caldo torrido, l?acqua è bollente: medusa gigante sul bagnasciuga di FalconaraUna medusa gigante è stata trovata spiaggiata sul bagnasciuga di Falconara da un pensionato.

Si parla di: Caldo, commercio bollente: C’è allerta per i black out.

Caldo, commercio bollente: C’è allerta per i black outL’anticiclone africano che ha arroventato la città non ha solo messo a dura prova la resistenza fisica dei cittadini, ma ha ridisegnato le abitudini di consumo e la fruizione degli spazi urbani. Se le ... ilrestodelcarlino.it

Caldo record, mare italiano sempre più bollente, nel 2024 in media +1,24°C. L'allarme: +38% pioggia al Nord e siccità al SudL'Italia ha raggiunto delle temperature di caldo record durante tutto il 2024 che, secondo il Rapporto Il clima in Italia nel 2024 di Snpa - Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, è ... ilmessaggero.it