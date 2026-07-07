Caldo a Firenze possibile allerta rossa il 9 luglio | temperature fino a 37 gradi

A Firenze giovedì prossimo potrebbe tornare l'allerta rossa per il caldo. Il nuovo bollettino del ministero della Salute prevede livello 2 di allerta (aranci0ne) per martedì 7 luglio e per mercoledì 8 luglio, mentre il 9 luglio scatterà il livello 3 (rosso), il più elevato della scala di rischio per gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Le temperature percepite massime, spiega Palazzo Vecchio, sono attese fino a 36 gradi tra martedì e mercoledì e 37 gradi giovedì. Nelle ore più calde della giornata le temperature dell'aria raggiungeranno 34 gradi martedì, 32 gradi mercoledì e 36 gradi giovedì, con valori minimi compresi tra 23 e 24 gradi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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