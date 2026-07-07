Calciomercato | Juve tra Muani e Pellegrino Tutte le trattative

Il 7 luglio 2026, il Milan ha annunciato l'acquisto di Mario Gila, che diventerà presto un nuovo giocatore rossonero. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, dopo aver definito i dettagli con il club di appartenenza. Nel frattempo, il giorno ha visto anche la visita del nuovo allenatore al centro sportivo, accolto dal presidente della società. La sessione di calciomercato continua con diversi movimenti e trattative in corso.

Milano, 7 luglio 2026 – Nel giorno in cui il nuovo tecnico Ruben Amorim ha visitato per la prima volta Milanello accolto dal numero uno di Red Bird Gerry Cardinale, il Milan piazza il secondo grande colpo dopo Gonçalo Ramos: a breve Mario Gila diventerà infatti un nuovo giocatore rossonero. Dopo che Claudio Lotito ha respinto la prima offerta rossonera di 25 milioni più 5 di bonus, recapitata al patron della Lazio da Alejandro Camano, procuratore di Gila, i rossoneri sono tornati alla carica alzando il tiro e hanno trovato l’accordo definitivo con i biancocelesti. Alla Lazio finiranno 30 milioni, 15 dei quali prenderanno però la direzione di Madrid per finire nelle casse del Real, secondo gli accordi presi al momento del passaggio di Gila in biancoceleste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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