brugnato i ricchi e poveri aprono la rassegna summer nights

A Brugnato è iniziata la rassegna Summer Nights, con il concerto dei Ricchi e Poveri. L’evento si è svolto presso il Brugnato 5Terre Outlet Village e ha aperto una serie di sei appuntamenti musicali programmati per tutta l’estate. La manifestazione, organizzata nell’ambito di un evento estivo, prevede spettacoli dal vivo e musica dal vivo in diverse date. Non sono stati segnalati problemi o variazioni rispetto al programma previsto.

Brugnato (La Spezia), 7 luglio 2026 – Tutto pronto a Brugnato 5Terre Outlet Village per il primo dei sei appuntamenti delle Summer Nights Radio Subasio Music Club 2026, la rassegna musicale che da oltre dieci anni rappresenta uno degli eventi più attesi dell'estate e che torna anche quest'anno in collaborazione con Radio Subasio, radio ufficiale della manifestazione. Ad inaugurare la tredicesima edizione, sabato 11 luglio, a partire dalle 21, saranno i Ricchi e Poveri, una delle formazioni più amate e iconiche della musica italiana. Con oltre cinquant'anni di carriera e un repertorio che ha attraversato intere generazioni, il gruppo regalerà al pubblico una serata all'insegna dei grandi successi, da Sarà perché ti amo a Mamma Maria, da Se m'innamoro a Voulez Vous Danser, fino al recente Ma non tutta la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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