Bologna inaugura la Biblioteca Eco | 44mila libri aperti al pubblico

Da puntomagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Università di Bologna è stata inaugurata la Biblioteca Eco, che ospita una collezione di 44.000 libri dello scrittore. La biblioteca è accessibile al pubblico e fa parte del patrimonio culturale condiviso dell’ateneo. La cerimonia di apertura si è svolta il 2 ottobre, con la presenza di rappresentanti istituzionali e accademici. La collezione include opere di vario genere e si aggiunge alle risorse già disponibili presso l’ateneo.

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All’Università di Bologna apre la Biblioteca Eco: la collezione di 44mila volumi dello scrittore diventa patrimonio culturale condiviso.. Lo scorso 2 luglio, presso l’ala novecentesca di Palazzo Poggi, sede della biblioteca universitaria dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, ha aperto al pubblico un’area che raccoglie i numerosi volumi messi insieme da Umberto Eco (1932-2016) nel corso della sua esperienza biografica e della sua attività di studioso e intellettuale. A dieci anni dalla scomparsa dello scrittore e filosofo piemontese, il fondo a lui dedicato ospita così quella che è una delle più vaste e importanti collezioni librarie d’autore della Contemporaneità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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