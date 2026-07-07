Bologna inaugura la Biblioteca Eco | 44mila libri aperti al pubblico

Notizia in breve

All’Università di Bologna è stata inaugurata la Biblioteca Eco, che ospita una collezione di 44.000 libri dello scrittore. La biblioteca è accessibile al pubblico e fa parte del patrimonio culturale condiviso dell’ateneo. La cerimonia di apertura si è svolta il 2 ottobre, con la presenza di rappresentanti istituzionali e accademici. La collezione include opere di vario genere e si aggiunge alle risorse già disponibili presso l’ateneo.