Basket femminile | Derthona Campobasso e Geas giocheranno l’EuroCup 2026-2027
Le squadre di basket femminile che parteciperanno all’EuroCup 2026-2027 sono Derthona, Campobasso e Geas. Sono stati annunciati i nomi delle squadre qualificate, inserite in un elenco che si amplierà con otto squadre provenienti dall’Eurolega, dopo il fallimento delle qualificazioni. La competizione vedrà quindi un numero crescente di partecipanti, con le squadre già annunciate pronte a scendere in campo nella prossima stagione.
Sono stati diramati i nomi delle squadre partecipanti all’edizione 2026-2027 di EuroCup femminile, un lotto già molto ampio che verrà anche ingrandito dal lotto delle otto partecipanti che usciranno dall’Eurolega tramite il mancato superamento delle qualificazioni. Sono due le rappresentanti al via dai gironi per l’Italia: Derthona Basket e Magnolia Campobasso, mentre per il Geas Sesto San Giovanni c’è il turno di qualificazione. Queste le squadre di scena nei gironi: AEL Limassol (Cipro), ALBA Berlino (Germania), Basket Namur Capitale (Belgio), BCC Derthona Basket (Italia), BCF Elfic Friburgo (Svizzera), BC Montana 2003 (Bulgaria), Besiktas... 🔗 Leggi su Oasport.it
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