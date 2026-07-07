Basket femminile | Derthona Campobasso e Geas giocheranno l’EuroCup 2026-2027

Notizia in breve

Le squadre di basket femminile che parteciperanno all’EuroCup 2026-2027 sono Derthona, Campobasso e Geas. Sono stati annunciati i nomi delle squadre qualificate, inserite in un elenco che si amplierà con otto squadre provenienti dall’Eurolega, dopo il fallimento delle qualificazioni. La competizione vedrà quindi un numero crescente di partecipanti, con le squadre già annunciate pronte a scendere in campo nella prossima stagione.