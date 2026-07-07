Backrooms, che ha seguito il proprietario del negozio di mobili Clark (Chiwetel Ejiofor) mentre inciampa nella confusa e inquietante rete di spazi a specchio, in seguito raggiunti dalla sua terapista Mary (Renate Reinsve), è diventato il film di maggior incasso di A24 dalla sua uscita il 29 maggio. E venerdì, i fan sono stati trattati con un taglio esteso del successo horror di Kane Parsons, che è arrivato con altri 15 minuti di filmati post-credit. Una versione inedita. Il nuovo filmato inizia con un team di dipendenti dell’Async Research Institute che si avventura nelle Backroom. Aysnc, l’organizzazione responsabile dell’apertura del cancello dei Backroom, è stata vista alla fine del film quando Mary fugge e finisce per parlare con il ricercatore Async Phil (Mark Duplass) in una stanza privata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Backrooms: Everything Must Go’: arriva al cinema la versione estesa del film rivelazione dell’anno

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Backrooms: Everything Must GO | U kinima od 2.7. | 2026

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