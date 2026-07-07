Nico Mannion è diventato il volto della nuova Roma SPQR, annunciato da Luka Doncic. Dopo aver vinto il triplete con l’Olimpia, Mannion ha condiviso che non è stato facile, ma crede nel progetto e in chi c’è dietro. La sua presenza è stata confermata anche da una chiamata con Doncic, che ha rafforzato il suo ruolo nel team. La sua esperienza con l’Olimpia ha segnato la sua crescita prima di approdare alla nuova squadra.

È l’uomo del momento. Nico Mannion è stato la prima pietra su cui nasce la nuova Roma SPQR, annunciato nientemeno che da Luka Doncic. Pochi giorni prima aveva festeggiato il triplete italiano con l’Olimpia, in cui ha saputo ritagliarsi una dimensione. Nelle ultime ore, è stato il migliore in campo nella vittoria con la Lituania che fa entrare l’Italia nella seconda fase delle qualificazioni mondiali col destino nelle proprie mani. “Ma non è solo merito mio, abbiamo una squadra incredibile - fa un passo indietro Niccolò, che dopo il college è entrato nel mondo dei grandi coprendo le spalle per un anno a Steph Curry, prima di venire in Italia dove è nato e dove ha giocato 13 anni papà Pace a cavallo degli Anni ‘90 -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Azzurro Mannion: "Olimpia, non è stato facile. Credo in Roma per chi c'è dietro. Quella chiamata con Luka..."

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Azzurro Mannion: Olimpia, non è stato facile. Credo in Roma per chi c'è dietro. Quella chiamata con Luka...Nico uomo del momento, decisivo nelle qualificazioni mondiali dell'Italia: La Nazionale mi dà energia nuova. A Milano l'obiettivo era più importante di quanto giocavo. Nella Capitale sarò vicino alla ... msn.com