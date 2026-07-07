Atletica Filippo Tortu 10 luglio torna in pista a Foligno | Obiettivo entrare in forma
Il 10 luglio, l’atleta tornerà a correre in una gara a Foligno. Dopo aver partecipato il 1° luglio in Austria, a Eisenstadt, dove ha ripreso le competizioni dopo un lungo infortunio, Tortu si prepara a mettere in atto il suo piano di recupero. La sua presenza in gara segna il primo passo verso il ritorno alla forma ottimale, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni.
Dopo la prova del 1° Luglio in Austria a Eisenstadt, che l'ha visto tornare alle gare dopo un lungo infortunio, Filippo Tortu ha deciso di rimettersi di nuovo in pista. Il velocista azzurro, laureatosi campione olimpico con la staffetta 4x100 a Tokyo 2020, correrà i 200 metri venerdì 10 luglio a Foligno, nel contesto del Meeting Tommasoni. "Il modo migliore per entrare in forma in vista degli Europei è gareggiare. Motivo per cui ho deciso di correre a Foligno. È una pista molto veloce dove spero di iniziare a correre i tempi che penso di valere" ha dichiarato Tortu., La gara di Foligno rappresenta una nuova occasione per mettere a fuoco con più precisione lo stato della preparazione fisica, dopo il passaggio di Eisenstandt. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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