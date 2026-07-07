Atalanta test a Zingonia | Carnesecchi e Raspadori i primi a mettersi al lavoro

Martedì 7 luglio, i cancelli del centro sportivo sono stati riaperti per la prima sessione di allenamento in vista della stagione 2026-27. I calciatori Carnesecchi e Raspadori sono stati i primi a mettersi in moto, partecipando ai test di profilazione e valutazione. La squadra ha iniziato la preparazione con esercizi in palestra, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione.

CALCIO. Martedì 7 luglio i cancelli del centro sportivo si sono riaperti per la prima giornata di lavoro in vista della stagione 202627. Nerazzurri al lavoro in palestra per i test di profilazione e valutazione. L’Atalanta ricomincia a sudare: dopo le visite di lunedì, per tutta la giornata di martedì 7 luglio la palestra del Centro sportivo Bortolotti di Zingonia ha visto sfilare i giocatori nerazzurri per i test di profilazione e valutazione. A inaugurare la stagione Marco Carnesecchi e Giacomo Raspadori, i primi a varcare i cancelli di Zingonia. Poi sono arrivati tutti i giocatori della prima squadra al momento disponibili (mancano... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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