Aste titoli di Stato | il calendario di luglio per Bot e Btp e cosa sapere

A luglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha programmato cinque aste di titoli di Stato, tra cui Bot, Btp, Btp Short Term e Btp€i. Le operazioni si svolgeranno nel corso del mese e riguarderanno diverse tipologie di strumenti finanziari. Il calendario delle aste è stato pubblicato e specifica le date in cui si terranno le emissioni. Questa pianificazione coinvolge varie emissioni di titoli di Stato previste per il mese di luglio.

Prende il via il calendario delle aste dei Titoli di Stato previste per il mese di luglio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha programmato cinque appuntamenti che interesseranno Bot, Btp, Btp Short Term e Btp indicizzati all'inflazione europea (Btp€i). Le aste del Tesoro non riguardano soltanto gli operatori finanziari: conoscere il calendario e capire come funzionano le nuove emissioni può essere utile anche a chi desidera orientarsi tra le diverse tipologie di Titoli di Stato, comprenderne le caratteristiche e le modalità di acquisto. Il calendario delle aste di luglio. Per il mese di luglio il Ministero dell'Economia e delle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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