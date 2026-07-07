Ascolti tv ieri lunedì 6 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026 Tre di troppo Filorosso e La Torre di Babele

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 6 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Portogallo-Spagna (Rai 1) a finire davanti a Tre di troppo (Canale 5) e a No way up (Italia 1). Ai piedi del podio Boss in incognito (Rai 2), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, L’uomo che sussurrava ai cavalli (Rete 4), Little Big Italy (Nove), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias e La rivincita delle bionde (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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