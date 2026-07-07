Arriva un profumo di hamburger | la battuta di Matteo Salvini rompe il protocollo e ruba la scena alla cerimonia

Da screenworld.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una cerimonia ufficiale, una battuta di Matteo Salvini, che ha detto “Arriva un profumo di hamburger”, ha interrotto il protocollo e attirato l’attenzione del pubblico. La frase ha suscitato reazioni tra i presenti, distogliendo l’attenzione dai discorsi formali. L’episodio è stato commentato come un esempio di come una battuta possa cambiare il tono di un evento istituzionale. Nessuna altra misura è stata presa durante la cerimonia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono eventi istituzionali in cui ogni parola viene pesata e poi ci sono serate in cui basta una battuta per conquistare il pubblico prima ancora di entrare nel vivo del discorso. È quello che è successo a Matteo Salvini durante la festa organizzata a Villa Taverna, a Roma, per celebrare i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Il vicepremier, chiamato a parlare subito dopo Antonio Tajani, ha scelto di rompere il protocollo con un esordio ironico che ha immediatamente strappato applausi e sorrisi ai presenti. Salito sul palco, Salvini ha ammesso che intervenire dopo il ministro degli Esteri non sarebbe stato semplice. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

250esimo Usa, Salvini a Villa Taverna: Taglio il discorso perché arriva ottimo profumo di hamburgerDurante un evento ufficiale a Villa Taverna, un rappresentante politico ha interrotto il proprio discorso, citando un piacevole odore di hamburger...

“Taglio il mio intervento perché mi arriva un profumo di hamburger….”: l’uscita di Salvini ai festeggiamenti per l’indipendenza UsaDurante i festeggiamenti per l’indipendenza degli Stati Uniti, un politico ha interrotto il suo discorso, citando un “profumo di hamburger” che gli...

Temi più discussi: Taglio il mio intervento perché mi arriva un profumo di hamburger....: l'ultima uscita di Salvini; Salvini a Villa Taverna: Taglio il discorso perché mi arriva un buon profumo di hamburger; Arriva un profumo di hamburger, e così Salvini taglia il suo discorso all'ambasciata Usa; 250esimo Usa, Salvini a Villa Taverna: Taglio il discorso perché arriva ottimo profumo di hamburger.

matteo salvini arriva un profumo diSalvini accorcia l’intervento dagli USA: C’è profumo di hamburger, vi risparmio il discorsoMatteo Salvini interviene a Villa Taverna per l’indipendenza degli Stati Uniti e rilancia il Ponte sullo Stretto. Matteo Salvini ha scelto l’ironia per aprire il suo intervento a Villa Taverna, durant ... msn.com

250esimo Usa, Salvini a Villa Taverna: Taglio il discorso perché arriva ottimo profumo di hamburger(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi: primo, il discorso che mi aveva preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto; secondo, a ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web