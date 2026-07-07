Arriva un profumo di hamburger | la battuta di Matteo Salvini rompe il protocollo e ruba la scena alla cerimonia

Durante una cerimonia ufficiale, una battuta di Matteo Salvini, che ha detto “Arriva un profumo di hamburger”, ha interrotto il protocollo e attirato l’attenzione del pubblico. La frase ha suscitato reazioni tra i presenti, distogliendo l’attenzione dai discorsi formali. L’episodio è stato commentato come un esempio di come una battuta possa cambiare il tono di un evento istituzionale. Nessuna altra misura è stata presa durante la cerimonia.

Ci sono eventi istituzionali in cui ogni parola viene pesata e poi ci sono serate in cui basta una battuta per conquistare il pubblico prima ancora di entrare nel vivo del discorso. È quello che è successo a Matteo Salvini durante la festa organizzata a Villa Taverna, a Roma, per celebrare i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Il vicepremier, chiamato a parlare subito dopo Antonio Tajani, ha scelto di rompere il protocollo con un esordio ironico che ha immediatamente strappato applausi e sorrisi ai presenti. Salito sul palco, Salvini ha ammesso che intervenire dopo il ministro degli Esteri non sarebbe stato semplice. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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