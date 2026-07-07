È in arrivo un film dedicato a Giorgio Armani, noto come il re della moda, che ha suscitato polemiche. La sua carriera ha avuto inizio dopo aver abbandonato gli studi di Medicina alla Statale, lavorando come vetrinista e buyer per la Rinascente. Nel 1965, ha iniziato a lavorare come designer per la collezione uomo Hitman, su incarico di Nino Cerruti.

D'altro canto, la sua è stata un'esistenza fuori dal comune: naturalmente incline all’eleganza e al bello, abbandona dopo due anni gli studi di Medicina alla Statale per diventare prima vetrinista e buyer per la Rinascente, e poi, nel 1965, lavorare come designer della collezione uomo Hitman, chiamato da Nino Cerruti. Nel 1974 debutta ufficialmente con la linea Armani by Sicons, marchio di abbigliamento in pelle, per poi lanciare l'anno successivo, Giorgio Armani. Il resto è storia, come direbbe qualcuno: e il suo racconto arriverà nelle sale tra non molto. Armani, The King of Fashion, la carriera dello stilista diventa un film Le informazioni a riguardo non sono ancora moltissime: se le riprese sono state annunciate lo scorso gennaio, qualche giorno fa sono invece stati condivisi ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Armani, The King of Fashion, arriva il film dedicato a re Giorgio. Ma non mancano le polemiche

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Giorgio Armani: arriva il biopic sul re della moda italiana. Chi lo dirigerà

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