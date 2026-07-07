Argentina-Egitto Messi punta i quarti e un altro gol da record | il pronostico
L'Argentina ha affrontato l'Egitto in una partita del torneo mondiale, con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. Messi ha segnato un gol, raggiungendo un nuovo record personale. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Argentina, che ora punta ai prossimi incontri eliminatori. La squadra sudamericana cerca di mantenere la corsa verso la difesa del titolo mondiale.
I campioni del mondo in carica affrontano la Nazionale di Salah con l'obiettivo di continuare la corsa verso la difesa del titolo: e Leo insegue se stesso La penultima sfida degli ottavi di finale vedrà in campo l'Argentina campione del mondo contro l'Egitto di Momo Salah, probabilmente al suo ultimo appuntamento Mondiale della carriera. Per Leo Messi, invece, ci sono grandi prospettive davanti. Scopriamo pronostico e quote di Argentina-Egitto in programma martedì 7 luglio alle ore 18. Dopo la grande paura nei sedicesimi contro Capo Verde, l'Argentina tornerà in campo per cercare il pass per i quarti di finale contro l'Egitto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argentina vs. Egypt Betting Preview | Expert World Cup Picks
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