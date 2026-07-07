anticipazioni storie al bivio di sera del 7 luglio gli ospiti di monica setta

Il 7 luglio torna su Rai 2 alle 21.20 la trasmissione “Storie al bivio di sera” condotta da Monica Setta. La puntata presenterà nuove storie, personaggi e racconti di vita, offrendo un approfondimento su tematiche diverse. La trasmissione si propone di raccontare vicende di persone che si trovano a un punto di svolta nelle loro esistenze. La puntata andrà in onda in prima serata, con un focus su vicende personali e scelte cruciali.

Monica Setta torna il 7 luglio con una nuova puntata di Storie al bivio di sera. Il fortunato show di Rai 2 porterà in tv nuove storie, personaggi e racconti di vita. Storie al bivio di sera del 7 luglio, gli ospiti. L’intervista più attesa è senza dubbio quella della ministra Eugenia Roccella, registrata poco prima della scomparsa di suo marito, Luigi Cavallari. La chiacchierata con Monica Setta, secondo le prime anticipazioni, sarà intensa e molto personale. Nel corso dell’intervista – che verrà trasmessa integralmente per volere della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità – Roccella parlerà anche del rapporto con il marito. 🔗 Leggi su Dilei.it

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