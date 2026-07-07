Ancelotti resta l’Inghilterra oltre Diego

L'allenatore di calcio ha deciso di rimanere nel suo ruolo. La notizia arriva dopo settimane di voci e speculazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali cambiamenti futuri. La permanenza riguarda una squadra di alto livello in Inghilterra. La notizia ha generato reazioni diverse tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione è stata presa nonostante le recenti difficoltà e le voci di un possibile cambio in panchina.

Una maledizione si allunga e si addensa come una nuvola nera, un’altra si interrompe ed evapora nel ricordo. Il calcio è forse lo sport più scaramantico in assoluto (se la gioca in finale con il baseball), di sicuro i verdetti degli ottavi che hanno portato all’eliminazione del Brasile e al passaggio del turno dell’Inghilterra hanno lasciato due nazioni in condizioni diametralmente opposte. In Brasile si sprecano le lacrime, ma la federazione e Ancelotti non cambiano idea sul futuro. A Londra l’unica preoccupazione sono le condizioni di Henderson che si è fatto male esultando a fine gara. Al punto che gli inglesi fanno battute su Trump. Carletto resta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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