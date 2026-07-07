Anastasia Berezovska, sospettata di aver piazzato una bomba contro un oligarca ucraino a Montecarlo il 29 giugno, è stata trovata morta vicino a Kiev. La donna, di 39 anni, è stata uccisa dopo aver lasciato l’Europa e si era resa irreperibile. La sua morte avviene mentre si indaga sul suo coinvolgimento nell’attentato.

Roma – La bomba a Montecarlo contro l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev si tinge sempre più di giallo. Anastasia Berezovska, 39 anni, principale sospettata dell’attentato dello scorso 29 giugno, è stata trovata morta vicino a Kiev. Il suo corpo è stato rinvenuto nella tarda serata di lunedì in un’area della periferia della capitale. Stando all’ Ukrainska Pravda, la donna sarebbe stata freddata da colpi di arma da fuoco. Un’esecuzione, forse, per mettere a tacere una donna che sapeva troppo. Ma attorno alla vicenda il mistero è ancora fitto. Di certo si sa solo che la donna è stata fuori dall’Ucraina dal 22 marzo al primo luglio 2026 e che per tornare nel suo Paese dopo l’attentato a Monaco aveva attraversato anche l’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anastasia dalla bomba a Montecarlo all’esecuzione a Kiev: il mistero dell’attentatrice uccisa in patria dopo la fuga. “Sapeva troppo?”

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