Amorim e il Milan | ecco dove vedere il nuovo Diavolo in TV e l' incrocio da brividi con il suo passato

Da pianetamilan.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo allenatore del Milan ha già fatto il suo debutto ufficiale con la squadra, che si prepara a iniziare la stagione 2026-2027. Lunedì 13 luglio, i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il primo allenamento stagionale, segnando l’inizio delle attività ufficiali. La squadra si prepara a scendere in campo, mentre il pubblico potrà seguire le prime fasi della preparazione in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’era di Rúben Amorim sulla panchina del Milan è ufficialmente cominciata con il suo arrivo a Milano. Adesso la palla passa al campo: lunedì 13 luglio la stagione 2026-2027 dei rossoneri prenderà il via ufficiale con il tradizionale raduno e il primo allenamento sul rettangolo verde di Milanello. Sebbene l'attenzione sia tutta rivolta ai primi dettami tattici del tecnico portoghese, il calendario delle amichevoli estive 2026 del Diavolo è già delineato da tempo, con la certezza che i grandi appuntamenti internazionali saranno trasmessi in diretta televisiva sulla piattaforma DAZN. Il debutto a Glasgow e la tournée tra Australia e Indonesia. Il primissimo test per il Milan di Amorim sarà presumibilmente una partitella in famiglia a porte chiuse a Milanello, utile per valutare i carichi di lavoro iniziali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

amorim e il milan ecco dove vedere il nuovo diavolo in tv e l incrocio da brividi con il suo passato
© Pianetamilan.it - Amorim e il Milan: ecco dove vedere il nuovo Diavolo in TV e l'incrocio da brividi con il suo passato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ECCO COME SARÀ IL NUOVO MILAN DI AMORIM! MERCATO DA +100 MILIONI

Video ECCO COME SARÀ IL NUOVO MILAN DI AMORIM! MERCATO DA +100 MILIONI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan-Amorim e non solo, Cardinale e Ibrahimovic chiudono per Krosche (con Timmo Hardung a un passo) - Nasce il nuovo Diavolo

Nuovo Milan Amorim, il passato di Allegri e Ramos: parla EvaniChicco Evani ha parlato delle esperienze di alcuni allenatori e calciatori, tra cui il passato di Allegri e Ramos, durante l’evento alle Olimpiadi...

Temi più discussi: Missione Amorim: gruppo e giovani per (ri)fare grande il Milan; Amorim sbarca nel pomeriggio a Milano, tappa a Casa Milan poi martedì a Milanello; Milan, Amorim sbarca e lancia la sfida: Mi ero promesso meno problemi, eppure eccomi qua; Amorim: Perché al Milan? Volevo sfide meno impegnative, eppure….

amorim e il milanMilan, ora lo scatto sul mercato. Amorim: Sono qui per vincereMILANOSorriso largo, piglio sicuro, prime parole (anche in italiano) subito dopo essere sceso dal cielo, all’aeroporto di Linate. Ruben Amorim, dovrà riportare proprio lassù il Diavolo. Lo sa bene, il ... ilgiorno.it

amorim e il milanMilan, ecco Amorim: Per me è un onore essere qui. Sarà una grande sfida, voglio vincerePrime parole da allenatore del Milan per Ruben Amorim, che dopo essere atterrato a Milano Linate ha rilasciato alcune dichiarazioni, partendo in italiano, alla stampa presente. tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web