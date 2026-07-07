Amorim e il Milan | ecco dove vedere il nuovo Diavolo in TV e l' incrocio da brividi con il suo passato

L’era di Rúben Amorim sulla panchina del Milan è ufficialmente cominciata con il suo arrivo a Milano. Adesso la palla passa al campo: lunedì 13 luglio la stagione 2026-2027 dei rossoneri prenderà il via ufficiale con il tradizionale raduno e il primo allenamento sul rettangolo verde di Milanello. Sebbene l'attenzione sia tutta rivolta ai primi dettami tattici del tecnico portoghese, il calendario delle amichevoli estive 2026 del Diavolo è già delineato da tempo, con la certezza che i grandi appuntamenti internazionali saranno trasmessi in diretta televisiva sulla piattaforma DAZN. Il debutto a Glasgow e la tournée tra Australia e Indonesia. Il primissimo test per il Milan di Amorim sarà presumibilmente una partitella in famiglia a porte chiuse a Milanello, utile per valutare i carichi di lavoro iniziali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ECCO COME SARÀ IL NUOVO MILAN DI AMORIM! MERCATO DA +100 MILIONI

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