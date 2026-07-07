Un nuovo nome si aggiunge alla lista delle possibili operazioni di mercato del Milan. Dopo l’arrivo del nuovo allenatore, si parla di un centrocampista che potrebbe lasciare il Bayern e trasferirsi in Italia. La trattativa coinvolge anche il club rossonero e una società concorrente, con il Milan che avrebbe manifestato interesse per il giocatore. La situazione rimane in fase di sviluppo, senza conferme ufficiali o dettagli sulle modalità dell’eventuale trasferimento.

Il calciomercato estivo del Milan, già infiammato dall' arrivo ufficiale a Milano del nuovo allenatore Rúben Amorim, si arricchisce di una nuova, suggestiva pista internazionale per il centrocampo. Direttamente dall'estero, infatti, rimbalzano indiscrezioni che accostano ai rossoneri il nome di João Palhinha, mediano difensivo di proprietà del Bayern Monaco e colonna della Nazionale portoghese. Una pazza idea di mercato nata sull'asse Monaco-Milano, legata a doppio filo proprio al nuovo corso tecnico del Diavolo. Il fattore Rúben Amorim: la stima per Palhinha nata in Portogallo. Il potenziale e forte interesse del Milan per il centrocampista classe 1995 è strettamente associato alla figura del nuovo allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amorim chiama il fedelissimo dal Bayern! Tentazione Milan, sgarbo pazzesco alla Juve

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