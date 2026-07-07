Amazon come permutare i dispositivi tech e guadagnare

Da vanityfair.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ricerca condotta da SWG per Swappie rivela che nel settore della tecnologia è possibile permutare i dispositivi e ottenere un guadagno. La pratica permette di scambiare vecchi apparecchi con nuovi, spesso ottenendo uno sconto o un rimborso. La tendenza si sta diffondendo tra i consumatori, che preferiscono aggiornare i propri dispositivi senza doverli acquistare ex novo. La ricerca evidenzia come questa modalità di permuta stia diventando sempre più comune nel mercato tecnologico.

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Nel settore della tecnologia questa trasformazione è particolarmente visibile. È una ricerca recente condotta da SWG per Swappie a evidenziare che il 77% degli italiani conserva i vecchi telefoni nei cassetti per affetto o questioni legate alla sicurezza e quasi 2 italiani su 5 affermano di provare disagio all’idea di separarsene: in effetti, i dispositivi inutilizzati sono tanti ma la voglia di rimetterli in circolo, donandoli o vendendoli, incontra numerosi dubbi legati a fiducia, dati personali, qualità e garanzie. È proprio in questo che si inseriscono programmi di permuta e riciclo pensati per ritirare dispositivi usati e trasformarli in credito o materiali da recuperare, proprio come quello proposto da Amazon. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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