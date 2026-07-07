Un problema alla rete ferroviaria di Firenze ha causato disagi significativi, evidenziando come l’infrastruttura ad alta velocità sia fragile e poco integrata nel territorio. Le difficoltà nel nodo ferroviario hanno riaperto il dibattito sulla strategia di sviluppo delle ferrovie italiane, spesso orientata più al mercato che a una rete moderna e connessa. La questione riguarda la capacità di collegare efficacemente le diverse aree del paese attraverso la rete ferroviaria.

Il mito del mercato contro la logica della rete. I disagi che stanno interessando il nodo ferroviario di Firenze riaprono il dibattito sul modello di sviluppo delle ferrovie italiane. Angelo Tartaglia, professore emerito di Fisica al Politecnico di Torino e da anni studioso dei sistemi di trasporto, legge gli attuali problemi come il risultato di scelte che vengono da lontano. Il ministro Salvini sostiene che i disagi di questi giorni siano il prezzo inevitabile da pagare per avere un’alta velocità più moderna. Dal punto di vista tecnico è davvero così o una diversa programmazione avrebbe potuto ridurne l’impatto? L’impostazione seguita dalle Ferrovie in Italia ha creato uno stato di particolare fragilità del sistema. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - «Alta velocità fragile. Non abbiamo connesso davvero il paese»

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