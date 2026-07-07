allerta meteo gialla in tutta la campania

La Protezione Civile della Regione ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania. La decisione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale riguardo alle condizioni meteorologiche attuali e alle previsioni di evoluzione. La comunicazione riguarda l’intera regione, senza indicazioni di aree specifiche o di eventuali conseguenze immediate.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLE 6 DI DOMANI MATTINA SU TUTTA LA CAMPANIA

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