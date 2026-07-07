Alcol e movida Test volontari Quasi uno su due è risultato positivo

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su 514 persone che hanno partecipato a test volontari sull’alcol, 249 sono risultate positive, pari al 48%. Tra i minorenni, su 24 test effettuati, 7 sono risultati positivi. I test sono stati condotti in contesti di movida.

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Delle 514 persone che si sono sottoposte al test volontario dell’alcol, ben 249 sono risultate positive. Il che significa 48%, cioè quasi una su due. Se si restringe il campo ai minorenni, dei 24 che hanno accettato di fare il test, 7 sono risultati essere positivi. La fascia di età che ha fatto registrare i numeri più alti, è quella tra i 25 e i 50 anni: dei 287 che hanno fatto il test, 170 sono risultati positivi: ovvero più di uno su due. Sono i risultati degli accertamento che i volontari dell’ associazione nazionale carabinieri (Anc) hanno eseguito tra le 21.30 di sabato e le 3 di domenica nell’ambito della campagna estiva ’Movida Sicura’ - VI edizione grazie alla postazione allestita nella zona pedonale compresa tra il Park Hotel e il Matilda a Marina di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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