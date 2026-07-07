Bel risultato sul fronte della qualità delle cure per la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. Il Campus ha ottenuto – per la quinta volta consecutiva – l’accreditamento da parte della Joint Commission International (JCI, l’organismo che certifica la qualità e della sicurezza delle cure). Sembra una notizia tecnica, ma in realtà riguarda da vicino l’assistenza e le cure assicurate ai cittadini. Il Sigillo d’Oro in qualità di Academic Medical Center Hospital è arrivato al termine di una settimana di verifiche svolte direttamente nei reparti, nelle sale operatorie e negli uffici del Policlinico e sarà valido per i prossimi tre anni, fino al 2029. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Al Campus Bio-Medico il ‘Sigillo d’Oro’ per le cure, è la quinta volta

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