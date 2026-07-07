Cinque ultras sono stati condannati a 25 anni di Daspo per aver aggredito un uomo di 30 anni di origine albanese in centro a Cesena il 12 ottobre 2025. La vittima ha riferito di essere stata attaccata da un gruppo di tifosi. La decisione è stata presa in seguito alle indagini sulla violenta aggressione. I provvedimenti vietano ai condannati di frequentare eventi sportivi e di accedere a spazi pubblici per un lungo periodo.

Cesena, 7 luglio 2026 – Venticinque anni di ‘daspo fuori contesto’ a 5 indagati per un’aggressione brutale. Quella che risale al 12 ottobre del 2025. La vittima è un 30enne cesenate di origine albanese, aggredito (a suo dire) da un branco di tifosi ‘impazziti’. Contestato agli indagati l’ odio razziale. Un’aggressione in strada, in centro a Cesena davanti al Duomo, lontano dall’ambiente sportivo. Ma talmente grave da convincere le autorità ad estendere il divieto di accedere agli stadi ai 5 indagati, ritenuti socialmente pericolosi. Il provvedimento, emesso dalla questura di Forlì, è stato notificato ieri agli indagati che hanno tra i 20 e i 25 anni: per loro è stato disposto l’allontanamento per 5 anni ciascuno da tutti gli incontri di calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredito dal branco in centro, Daspo per 25 anni a cinque ultras: ‘odio razziale’

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PESTAGGIO IN CENTRO: DASPO DI UN ANNO PER SEI GIOVANI | 09/06/2026

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