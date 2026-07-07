AfricaConnect nuove soluzioni per un futuro sostenibile | simposio alla Sant’Anna

Il 7 luglio 2026 si è tenuto a Pisa un simposio dedicato ad AfricaConnect, progetto che propone nuove soluzioni per un futuro sostenibile. L'evento ha affrontato la cooperazione ambientale come strumento per contrastare il cambiamento climatico, proteggere la biodiversità, migliorare la salute pubblica e gestire risorse naturali in modo sostenibile. Sono stati presentati diversi interventi e studi focalizzati su strategie di collaborazione tra continenti per affrontare le sfide ambientali globali.

Pisa, 7 luglio 2026 – La cooperazione ambientale come chiave per affrontare le grandi sfide del nostro tempo: dal cambiamento climatico alla tutela della biodiversità, dalla salute alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Sono questi i temi principali del Simposio AfricaConnect, il primo organizzato dall’omonimo programma speciale della Scuola Superiore Sant’Anna, con l’obiettivo di promuovere ricerca interdisciplinare, partecipativa e di frontiera con l’Africa. Giovedì 9 e venerdì 10 luglio, presso l’Aula Magna della Scuola, si riuniranno ricercatori e ricercatrici da numerosi paesi africani, e condivideranno un ricco programma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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