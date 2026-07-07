A causa di basse vendite, i biglietti per l’evento AEW ALL IN a Londra sono stati scontati del 50%. La riduzione è stata annunciata il 31 agosto, un giorno dopo un articolo che riportava i dati di vendita provenienti da Ringside News e Ticketmaster. La promozione riguarda i biglietti disponibili in diverse categorie, con l’obiettivo di aumentare l’affluenza all’evento.

A seguito delle lente vendite dei biglietti della AEW a Londra questo 30 Agosto, sono stati applicati degli sconti per i biglietti. Il giorno seguente all’articolo sui dati di vendita dei biglietti per ALL IN da Ringside News, Ticketmaster.UK ha abbassato i prezzi del 50% per una promozione valida fino al 14 Luglio con il codice SUMMER26. Si tratta di un notevole sconto per uno spettacolo in uno stadio, soprattutto considerando che la AEW sta cercando di riempire nuovamente Wembley. L’offerta è valida solo per All In London, da lunedì 6 luglio a martedì 14 luglio. Questo dato arriva subito dopo che WrestleTix ha registrato 26.915 biglietti distribuiti per AEW All In London 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: sconti del 50% sui biglietti di ALL IN London

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