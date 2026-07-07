Adani esagera l' unico Rimedio è il silenzio

Durante i Mondiali di calcio su Rai 1, Lele Adani ha avuto numerosi momenti di esuberanza dialettica. L’unico modo per arginare questa situazione sembra essere il silenzio di Alberto, che non ha risposto alle provocazioni o alle esagerazioni del collega. La telecronaca è stata caratterizzata da continui scambi tra i due, con Adani che ha spesso superato i limiti. Il confronto tra i due commentatori ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno notato la mancanza di interventi di Alberto.

C’è un solo Rimedio all’esuberanza dialettica di Lele Adani: il silenzio di Alberto. Le telecronache dei Mondiali di calcio di Rai 1 hanno in Rimedio-Adani il tandem più controverso. Tanto istituzionale e sobrio il «titolare» quanto esagerato il commentatore tecnico. Gli equilibri spesso precari sono letteralmente saltati in occasione di Argentina-Capo Verde. La prima botta di adrenalina per Adani arriva alla mezz’ora, quando Messi si inventa un gol dei suoi. E l’ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter impazzisce. «E a che cosa serviva il cooling break? A idratare il numero dieci! Tutto il caldo torrido della Florida! La palla messa... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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