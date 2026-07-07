A Gaza nasce il governo voluto dal Board of Peace
A Gaza, il governo sostenuto dal Board of Peace è stato annunciato, mentre Hamas ha comunicato lo scioglimento del Comitato d’emergenza. La decisione di Hamas è stata definita il risultato di un dialogo tra le fazioni palestinesi. I servizi pubblici sono stati garantiti durante questa transizione. Non sono stati forniti dettagli sulla composizione del nuovo governo né sui tempi di attuazione.
Terra rimossa Hamas annuncia lo scioglimento del Comitato d’emergenza. «Frutto del dialogo fra le parti palestinesi. Servizi garantiti» Terra rimossa Hamas annuncia lo scioglimento del Comitato d’emergenza. «Frutto del dialogo fra le parti palestinesi. Servizi garantiti» L’ufficio stampa del governo di Gaza ha annunciato un importante sviluppo sul piano amministrativo: le dimissioni del presidente ad interim del Comitato governativo di emergenza e del Comitato di coordinamento dell’azione di governo, Mohammed Abdul Khaleq Al-Farra, accompagnate dallo scioglimento formale del Comitato di emergenza. La decisione rientra nei preparativi per il trasferimento delle responsabilità amministrative nella Striscia di Gaza a un nuovo organismo proposto, denominato «Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Ep. 264 - Il Board of Peace: tutti i limiti del nuovo organo creato da Trump
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