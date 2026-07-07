a gaza nasce il governo voluto dal board of peace

Notizia in breve

A Gaza, il governo sostenuto dal Board of Peace è stato annunciato, mentre Hamas ha comunicato lo scioglimento del Comitato d’emergenza. La decisione di Hamas è stata definita il risultato di un dialogo tra le fazioni palestinesi. I servizi pubblici sono stati garantiti durante questa transizione. Non sono stati forniti dettagli sulla composizione del nuovo governo né sui tempi di attuazione.