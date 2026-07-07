Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa Grppo Consiliare Rinascimento Castiglionese C’era una volta il mega centro sportivo di Montecchio. Un posto dove, almeno sulla carta, si poteva passare dal calcio al basket, fare due giri di pista, scoccare una freccia con l’arco e magari chiudere la giornata con una partita a bocce. Insomma, una specie di Olimpiade castiglionese in salsa ministeriale. Poi è arrivata la realtà. In Consiglio comunale è emerso che il progetto verrà realizzato “a stralci”. Tradotto dal burocratese: per adesso si fa il campo da calcio, il resto. se ne riparla quando San Bilancio farà il miracolo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Castiglioni nasce il primo impianto olimpico quantistico: esiste solo quando apri il progetto

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