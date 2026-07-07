98 documenti necessari per la gestione del Piano Estate 2026 scaricali

Da orizzontescuola.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono disponibili 98 documenti per la gestione del Piano Estate 2026, riservati agli abbonati a “Gestire la scuola”. I documenti sono pronti per essere scaricati e utilizzati. Tra le novità, ci sono indicazioni specifiche per il primo ciclo, con linee guida su come progettare il curricolo nel 2026.

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Pronti all’utilizzo, per gli abbonati a “Gestire la scuola” 98 documenti utili per la gestione del Piano Estate 2026. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. I dati che smentiscono i luoghi comuni. INTERVISTA a Gianluca Argentin Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate TFA sostegno XI ciclo: 30.241 posti. I bandi, i requisiti di accesso, le prove LO SPECIALE Le newsletter di OrizzonteScuola: Mondo ATA, OS7 (il meglio della settimana), Diventare insegnanti, Viaggi e istruzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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