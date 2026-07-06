Era figlio di panettieri veronesi e sognava di diventare cantante. Visse momenti di fame e girò intorno all’Ottagono della Galleria di Milano in cerca di opportunità e scritture.

Era figlio di panettieri veronesi con il sogno del canto; affamato vagò intorno all'Ottagono della Galleria di Milano in cerca di scritture, iniziando come baritono diventato tenore cresimato da Sua Maestà Arturo Toscanini applaudito dallo zar Nicola II e dai paperoni di Wall Street; trionfò in un'epoca di voci leggendarie - Puccini gli affidò la parte di Pinkerton nella caduta e resurrezione di Butterfly - amico-non rivale di Enrico Caruso stimato dai successori-rivali Gigli e Lauri-Volpi; insegnante generoso e talent scout senza pari lancerà, tra gli altri, Maria Callas, nel più rumoroso debutto del dopoguerra: Gioconda all'Arena di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zenatello, "anima" dell'Arena

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