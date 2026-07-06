Zaniolo Udinese giornata decisiva | serve l’accordo economico per evitare l’addio

Oggi si svolgerà un incontro tra le parti coinvolte per definire l’accordo economico relativo al trasferimento di Zaniolo all’Udinese. L’obiettivo è arrivare a un’intesa che consenta di evitare la sua partenza. La Juventus ha manifestato interesse e potrebbe inserirsi nella trattativa. La decisione finale dipenderà dalla negoziazione delle condizioni salariali e contrattuali.

Zaniolo Udinese, oggi ci sarà il vertice decisivo sull’ingaggio: la Juventus osserva pronta a inserirsi nell’operazione. Il futuro di Nicolò Zaniolo entra nelle ore più delicate. Come spiegato dal suo agente Vigorelli, dopo il riscatto arrivato dal Galatasaray, manca ancora l’intesa economica tra il giocatore e l’ Udinese: il nodo è totalmente contrattuale. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Oggi, lunedì 6 luglio, è previsto un incontro tra la dirigenza friulana e gli agenti del numero 10, con l’obiettivo di trovare un accordo definitivo e chiudere una telenovela che accompagna l’inizio del mercato bianconero. Il nodo stipendio: richiesta raddoppiata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Zaniolo all'Udinese: Delusione e Futuro Incerto!

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