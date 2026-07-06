Durante gli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026 allo Stadio Azteca, il protagonista della serata è stato ‘El Grande Americano’. L’atleta, noto per le sue prestazioni eccezionali, ha attirato l’attenzione dei presenti con la sua presenza in campo. La partita tra Messico e Inghilterra si è conclusa con un risultato che ha portato il pubblico a concentrarsi sulla sua performance, piuttosto che sul risultato finale.

Una delle partite più importanti dei Mondiali FIFA 2026 si è svolta ieri sera allo Stadio Azteca di Città del Messico, con il Messico contro l’ Inghilterra negli ottavi di finale. E c’era anche una presenza della WWE a tifare per il Messico, anche se in modo un po’ insolito. Su X, WWE Español ha pubblicato dei video che mostravano la star della AAA El Grande Americano insieme alla sua fidanzata. Successivamente, la WWE stessa ha pubblicato una foto di Americano ripreso dalle telecamere durante la trasmissione della partita. Negli ultimi mesi, Americano è diventato la stella di punta della federazione AAA di proprietà della WWE, con la sua popolarità alle stelle dopo aver sconfitto El Grande Americano in un match maschera contro maschera a Noches de las Grandes a maggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La vera attrazione di Inghilterra-Messico è stata ‘El Grande Americano’

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